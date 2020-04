Tipptreener Peeter Vahtra ootab klubidelt uusi väljakutseid

Naiste võrkpall on muutunud Vahtra sõnul eelkõige füüsiliselt võimsamaks, kirjutab ERR Sport. "Eks võrkpall nagu muu elugi läheb kogu aeg edasi. Võrkpall läheb mitmekülgsemaks ja füüsilisemaks. tugevamaks, võimsamaks," arutles Vahtra.

"Kui vaatame siin tipptaset, kes olid huvitatud, nägid seoses sellega, et meie koondis oli EM-finaalturniiril, kes jaksas turniiri lõpuni vaadata, siis kohati on meeste mäng – võimas, kiire, ilus!"

Vahtra jääb ootama uusi väljakutseid klubidelt. Välismaale ta ei kipu, sest enne Audentese perioodi töötas ta 12 hooaega Soomes, olles rakkes nii põhjanaabrite rahvuskoondise, klubide kui sealse spordikooli peatreenerina.

Vahtra ütles, et talente meie noorte seas on, kuid Eesti naiskonna edu sõltub tulevikus mängijate võimalustest treenida ja võistelda profi tasemel: "Selleks et pääseda naiste koondisega jätkuvalt finaalturniirile, nagu me soovime, eeldab see profitasemel mängimist, sest meie vastas mängivad profid, amatööre enam pole."