Timo Tammemaast sai Robert Tähe klubikaaslane

Mullu mängis 28-aastane Tammemaa Prantsusmaal Tours`i klubis.

Poola tippklubi kirjutab oma koduleheküljel Tammemaa tutvustuseks, et ta on mitmekordne Eesti meister ja karikavõitja, tulnud Belgia meistriks Maaseiki Noliko ridades ja võitnud Prantsusmaal Toulouse`iga hõbemedali. Lisaks on Tammemaa võitnud koos Eesti koondisega kahel korral Euroopa Liiga (2016, 2018) ning mänginud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel aastatel 2015, 2017 ja 2019.