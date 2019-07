Timo Tammemaa liitus Prantsusmaa võrkpalli valitsejaga, kes teeb tegusid ka Meistrite liigas

202 cm pikkune saarlane esindas eelmised kaks hooaega Belgia tiimi Maaseiki Nolikot. Välismaal mängis ta ka aastatel 2016 kuni 2017, kui ta pallis Toulouse'i Spacer'sis. Eestis kuulus ta eelnevalt Pärnu ning Tallinna Selveri ridadesse.

Prantsusmaa tippklubiga liitumisega tegi 27-aastane Tammemaa karjääris selge sammu edasi. Ka eelmine koduklubi Maaseikis pallis Meistrite liigas, kuid Prantsusmaa liiga on võrreldes Belgiaga samm edasi. Lisaks lööb ka Tours kaasa Meistrite liigas.

Tours on Prantsusmaa meistriks kroonitud koguni kaheksa korda. Eriti edukad on oldud viimastel aastatel. Meistritiitel on võidetud 2004., 2010., 2012., 2013., 2014., 2015., 2018. ja 2019. aastal.

Meistrite liigas jäi Tours lõppenud hooajal pidama alagruppi. Alla jäädi itaallaste Perugiale ja venelaste Moskva Dinamole. Samas suudeti edestada türklaste Izmiri Arkast, kus pallis Robert Täht. Tuleval hooajal on Täht mängimas juba Perugias.

Toursis tuleb Tammemaal täita ameeriklase Daniel McDonnellist vabaks jäänud positsioon. Tammemaast saab sellega esimene eestlane Toursi võistkonnas.