Timo Tammemaa aitas Resovial võtta Poola kõrgliigas vägeva skalbi

Eestlaste koduklubi võitis kaks esimest geimi 25:19, 25:21. Kaks järgmist geimi kuulusid aga ZAKSA-le 25:17, 25:19. Otsustava viienda geimi kallutas enda kasuks Resovia numbritega 16:14.

Tammemaa kogus 11 punkti (+8; 54%), seal hulgas tuli neli punkti blokist. Robert Täht koosseisu ei kuulunud. Koguni 28 punkti tõi Karol Butryn (+15), 19 silma (+9) panustas võitu Klemen Čebulj. ZAKSA resulatiivseimad olid Aleksander Sliwka, Kamil Semeniuk ja Lukasz Kaczmarek, kes kogusid vastavalt 23, 19 ja 17 punkti.

ZAKSA-le oli see tänavu Poola kõrgliigas alles esimeseks kaotuseks. Liidri saldoks on nüüd 19 võitu ja 1 kaotus. Kusjuures ka Meistrite Liigas on klubi kõik kuus kohtumist võitnud.

Vägeva võidu saanud Resovia jätkab Poola meistriliigas 13 võidu ja 7 kaotusega kuuendal kohal.

