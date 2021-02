Teppan meediaga suhtlemisest: selgrooga vendi jääb üha vähemaks, tihti käib mõttetu heietamine​

“Tänapäeva sport on läinud laiemalt nii retsiks äriks,” tõdes Teppan.

“Selles mõttes on väga kahju, et selgrooga vendi jääb üha vähemaks. Ei julgeta ühel või teisel põhjusel öelda välja asju nii, nagu nad on. Käib selline mõttetu heietamine. Olen nõus, et (mängueelsed ja -järgsed) intervjuud on paraku läinud suhteliselt mõttetuks. Võrkpallis seda võib-olla nii palju veel pole, aga näiteks tippkorvpallis, võtame kasvõi NBA, käib ju ainult selline jutt, et kust tuul parasjagu puhub. Seda on hästi kurb vaadata, et midagi sisulist intervjuudega ei öelda. Mina isiklikult olen üritanud intervjuudes võimalikult aus olla ja laialdast pilti edasi anda, et mingisugune sisu oleks ja põnevus tekiks. Et spordirahvale ka näiteks võistkonna siseasju mõistlikkuse piirides natuke edastada.”

“Alustame sellest, et, jah, intervjuu andmine on töö,” lisas Rikberg. “Kes iganes ajakirjanike poolt välja valitakse pärast mängu, see ka intervjuud andma läheb. Olen Reneega täpselt sama meelt. Oma intervjuudes ütlen ma ausalt. Vahel liigagi palju, aga liigagi palju taotluslikult. Puhtalt seepärast, et muidu oleks see asi igav. Poliitkorrektsed laused jäägugi poliitikasse, spordis peab natuke värvi ka olema.”

