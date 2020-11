Teppan ja Orav vedasid Selveri võidule, Saaremaa sai hooaja esimese kaotuse

Selveri võidunumbrid olid täna 3:1 (25:18, 18:25, 25:15, 25:20). Selveri poolel tegi ilusa esituse diagonaalründaja Renee Teppan, kelle arvele kogunes 19 punkti (+11; rünnak 60%), Oliver Orav lisas 17 (+11; rünnak 52%) ja Andrus Raadik 13 (+9) punkti. Selveri meeskonna vastuvõtt oli 47%, rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokiga saadi 11 ja serviga 8 punkti (eksiti 11 pallingul), kirjutab volley.ee.

Saaremaa meeskonna peatreener Ioannis Kalmazidis püüdis mitmete vahetustega mängu pööret tuua, ent seekord tuli tunnistada vastase paremust. Saaremaa resultatiivseim oli 15 punktiga (+8) Keith Pupart, otsustavas vaatuses Markus Uuskari vastu puhkama vahetatud rünnakuliider Hindrek Pulk tõi 12 punkti (+7), Uuskari arvele kogunes 8 silma (+5). Saaremaa vastuvõtt oli 46%, rünnak 50%, blokist saadi 7 punkti ja servil löödi 4 ässa (13 viga).

Samad meeskonnad on vastamisi ka Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis, esimene poolfinaal toimub 28. novembril.

Saaremaa jätkab kaotusele vaatamata liidrina, punkte on koos 26. Selver jätkab kuuendal positsioonil 10 punktiga. Läti klubi Jekabpilsi Luši on 16 punktiga teisel real, Bigbank Tartu 15 punktiga kolmas. Neljas on RTU/Robežsardze/Jurmala 14 punktiga, viies 12 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi ja Eesti klubidest hoiab TalTech 7 punktiga kuuendat kohta.

Vaata detailset tabeliseisu.

Credit24 Meistriliiga mängud 21.-22. novembril:

21.11 (Jurmala SH) RTU/Robežsardze/Jurmala – VK BIOLARS/Jelgava 3:0 (25:17, 25:15, 25:16)

22.11 (Daugavpils) Daugavpils Universitāte/Ezerzeme – VK BIOLARS/Jelgava 3:2 (25:18, 21:25, 25:22, 21:25, 15:12)

22.11 (Audentese SH) Selver Tallinn – Saaremaa VK 3:1 (25:18, 18:25, 25:15, 25:20)