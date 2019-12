Tartu vajas Selveri alistamiseks viit geimi ja tõusis liidrikohale

Bigbank kerkis taas liigas esimeseks, möödudes punktiga Saaremaa Võrkpalliklubist - Tartu meeskonnal on 13 mänguga kogutud 31 punkti, Saaremaal on 12 mänguga koos 30 punkti. Jekabpilsil on kolmandana 26 punkti. Selver jätkab neljandal tabelireal 22 punktiga.

Vaata detailset tabeliseisu.

Bigbank kohtub laupäeval kell 17.00 kodus lähikonkurendi Jekabpilsi Lušiga. Jekabpilsist said Andrei Ojametsa hoolealused viimati jagu tulemusega 3:2, mis lubab tabeli teise ja kolmanda meeskonna vahel oodata tasavägist ja põnevat kohtumist.

Kolmanda Eesti klubina on sel nädalal võistlustules TalTech, kes võõrustab pühapäeval kell 19.00 samuti Jekabpilsi meeskonda. Viimati kohtuti omavahel novembris ja 3:0 võidu võttis Jekabpils.