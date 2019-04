Tartu ja Pärnu alustavad võitlust meistritiitlile: Ojametsa sõnul on võimalused 50-50, Keelel on finaaliks kindel plaan

Ta lisas, et finaalivastane jättis poolfinaalis väga hea mulje. "Pärnu näitas ilusat ja võitluslikku mängu, platsil oli võistkond. Oma töö tegi ära Illia Kovalovi asendanud Atvars Ozolins, Chizoba (Neves Atu) vedas rünnakuid, ent meeskonna mootoriks oli Martti Keel. Eks nemad said sellest seeriast positiivse laengu, meie jaoks oli aga suur positiivne laeng Credit24 liiga võit. Omavahelistes mängudes on mõlemad suutnud tähtsamatel hetkedel väga kindlad võidud võtta - meie alistasime nad Credit24 poolfinaalis ja nemad meid karika poolfinaalis. Eks paberil on võimalused 50-50, võidab see, kes on valmis lõpuni minema ja endast kõik andma," lisas Ojamets.

Pärnu juhendaja Avo Keel ütles, et tema meeskonnal on finaalseeriaks väga selge plaan. "Istusime meeskonnaga eelmisel nädalal maha ja panime plaani paika. Otsustasime, et võtame selles seerias kõik Tartu servid vastu ja lööme ise kõik pallid maha. Lisaks vaatame, kuhu Tartu tõste läheb ja ehitame iga kord sinna kahese bloki ette," alustas Keel endale omases võtmes. "Kui need asjad ära teeme, siis peaks edu üsna kindel olema," lisas ta muheledes.

Tõsinedes tõdes peatreener, et Pärnu on hooaja edenedes aina paremini mängima hakanud. "Jonni otseselt polnud, aga mõni ei tahtnud kaitses mängida või teha asju, mis ei meeldi. Kui novembris RTU käest 0:3 kaotuse saime, siis leidsime lisaajad ja treenisime vastuvõttu eraldi kindlate mängijatega. Järk-järgult läksid asjad paremaks ja täna saab öelda, et oleme selgelt tõusvas joones liikunud. Kui ma hooaja algul ütlesin, et meie võimalused midagi saavutada on seal, kus tiitel sõltub ühest mängust, siis nüüd enam nii ei ütleks. Ja Tartu vastu mängiksin nüüd pigem seeriat. Finaalis kellelegi lisamotivaatoreid pole vaja, kõik trikid, mida osatakse, tehakse ära," lisas Keel, kelle sõnul on ka kõik tema mängijad rivis.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria ajakava:

10.04 19:00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

13.04 18:00 Pärnu VK - Bigbank Tartu (Pärun spordihoone)

18.04 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

21.04 17.00 Pärnu VK - Bigbank Tartu (Pärnu spordihoone)

23.04 (vajadusel) 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

26.04 (vajadusel) 19.00 Pärnu VK - Bigbank Tartu (Pärnu spordihoone)

30.04 (vajadusel) 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)