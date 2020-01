Tartu Bigbankil tabeli viimasega probleeme ei tekkinud

Stefan Kaibald oli võitjate edukaim 13 punktiga (+6), 12 punkti (+10) lisas Alex Saaremaa ja 10 silma (+3) Albert Hurt, kirjutab Volley.ee. Bigbanki vastuvõtt oli 57%, rünnakuid lahendati 44-protsendiliselt, blokiga teeniti 9 punkti (5 sulustamist sai kirja Saaremaa) ning servil löödi 5 ässa (eksiti 11 pallingul).

Limbaži parimana tõi Kristaps Smits 11 punkti (+1), Läti klubi vastuvõtt oli 44% ja rünnak 32%, blokipunkte kogunes 5 ja servipunkte 4 (eksiti 11 servil).

Tartul on liiga liidrina koos 40 punkti, teisel kohal on 34 punktiga Jekabpilsi Luši ja kolmandal 31 punktiga Selver Tallinn. Kõigil kolmel on peetud 16 kohtumist.

Vaata detailset tabeliseisu.

Reedel kohtub TalTech kodusaalis Limbažiga. Saaremaa VK peab nädalavahetusel kaks võõrsilmängu: laupäeval Jelgava Biolarsiga ja pühapäeval RTU/Robežsardzega.