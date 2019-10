Tartu Bigbank võitis kindlalt Pärnut

Tartu andis geimides pärnakatele vastavalt 20, 20 ja 22 punkti. Curtis Stockton oli võitjate resultatiivseim 15 punktiga. Albert Hurt panustas üheksa ja Kevin Soo kaheksa punkti.

Pärnu tulemuslikumama kogus Taavet Leppik 15 silma. Nende värskeim täiendus, venelasest temporündaja Andrei Gvozdjov tõi 10 punkti.

Tartu meeskonna vastuvõtt oli 43%, rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokist saadi üheksa ja servilt kaks punkti (eksiti 10 servil). Pärnu vastuvõtt oli 57%, rünnak 42%, blokiga saadi kuus ja serviga kolm punkti (vigu tehti 11).

Neljanda võidu saanud Tartul on viie vooru järel teisena 12 punkti, Pärnu on ühe enampeetud mängu juures üheksa silmaga neljas. Liider on samuti ühe kohtumise enam pidanud Saaremaa VK 13 punktiga (Tabeliseis).