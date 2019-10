Tartu Bigbank ja TalTech avasid Lätis võiduarve

Pühapäeval, 13. oktoobril kell 17.00 kohtuvad Pärnus kohalik Pärnu VK ja Saaremaa VK. Pärnu asub liigatabelis 4 punktiga viiendal positsioonil, Avo Keele hoolealustel on kirjas 3:1 võit Limbaži üle ja 2:3 kaotus Jekabpilsilt. Saaremaa on tabeliliider 7 punktiga, võidetud on kõik kolm senipeetud mängu.