Tartu Bigbank alistas TalTechi, Saaremaa Limbažile võimalust ei andnud

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets: "Ise tekitasime täna endale probleeme, lasime neil mängima hakata rumalatest oma vigadest - siin tuleb mängu võimekus hoida mängu stabiilsena, täna seda polnud. Esimene geim tekitas liigset tunnet, et oleme neist üle ja teises saime oma vitsad kätte. Täna polnud TalTechil mitut põhimeest platsilgi, me pidime aga ikkagi väga palju pingutama. Aga võit on käes, oleksin lihtsalt oodanud stabiilsemat esitust."

Teises tänases mängus alistas Saaremaa VK 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) tabeli viimase Limbaži. Mitme põhimeheta mänginud Saaremaa edukaim skoorija oli 17 punktiga (+10) Markus Uuskari, Harri Palmar lisas 10 silma (+5). Saaremaa vastuvõtt oli 47%, rünnak 49%, blokiga saadi 9 ja serviga 1 punkt (eksimusi tehti servil 10). Läti klubi edukaim oli 16 punktiga (+7) Kristaps Smits, Limbaži vastuvõtt oli 58 ja rünnak 32%, blokist saadi 6 ja serviga 3 punkti (vigu tehti 9).

Bigbank jätkab liiga liidrina, punkte on 12 mänguga 29, Saaremaal on teisena 28 punkti (11 mänguga), kolmas on Jekabpilsi Luši (11 mänguga 25 punkti). Neljas on Selver Tallinn, kes on kümne mänguga kogunud 17 punkti ja viies Pärnu Võrkpalliklubi 15 punktiga (11 mängu). TalTech asub kuuendal kohal, mänge on neil peetud 11 ja punkte 12.