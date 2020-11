Tartu Bigbank alistas lähirivaali ja tõusis teisele kohale

Tartu eest tegi sel hooajal esmakordselt täismängu temporündaja Alex Saaremaa, kes on taastunud hooaja eel saadud sõrmetraumast. Saaremaa tegi kohe ka väga hea esituse, tuues oma meeskonna resultatiivseimana 15 punkti (+9), tema arvele kogunes ka 6 blokki, kirjutab Volley.ee. 14 silma (+7) lisas Märt Tammearu ja 10 punkti (+5) Siim Põlluäär. Tartu vastuvõtt oli 41 ja rünnak 49%, blokiga saadi kokku 10 punkti, servil löödi 1 äss ja eksiti 7 pallingul. Seejuures mängis Bigbank ilma kapten Kert Toobalita, keda asendas Ronald Järv.

Läti klubi edukaim skoorija oli Kristaps Smits 10 punktiga (+1). Jekabpilsi vastuvõtt oli 62%, rünnak 40%, blokiga saadi 6 ja serviga 4 punkti (6 viga).

Laupäeval kell 17.00 kohtub Jekabpilsiga Pärnu võrkpalliklubi ning pühapäeval kell 17.00 kohtuvad Pärnu ja Bigbank omavahel.

Liigatabelis möödus Tartu meeskond nüüd Jekabpilsist ja tõusis 18 punktiga teiseks. Jekabpils on 16 punktiga kolmas. Liidrikohal on 26 punktiga Saaremaa võrkpalliklubi. Neljas on RTU/Robežsardze/Jurmala 14 punktiga, viies 12 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, Selver Tallinn jätkab kuuendal positsioonil 10 punktiga ja TalTech hoiab 7 punktiga seitsmendat kohta.