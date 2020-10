Tanel Kiik ja Anneli Ott: võrkpall annab tugeva tervise ja sõbrad kogu eluks

Aastaid harrastajana võrkpalli mänginud Kiik soovib alaliidu juhatuses suurendada spordi kandepinda ühiskonnas ja pöörata tähelepanu tervisliku eluviisi juurutamisele.

"Võit on spordis oluline, aga mitte kõige olulisem väärtus – sport ei tähenda ainult medaleid ja karikaid. Liikumine, sealhulgas ka võrkpallimäng pakub positiivseid emotsioone, õpetab teistega arvestama ning tugevdab füüsilist ja vaimset tervist," lausus Kiik.

"Eesti inimeste oodatav eluiga küll üha pikeneb, kuid tervena elatud aastate arv ei ole kahjuks samas tempos tõusnud. Igapäevane füüsiline koormus läbi kogu elukaare annab tugeva panuse kõrgemasse elukvaliteeti."

Võrust pärit Anneli Ott sõnas, et võrkpalli tugevuseks on ala lai kandepind ja pühendunud treenerid. "Eesti naiste ja meeste koondised on näidanud suurepäraseid tulemusi ning jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Eesti mängijad on rahvusvahelisel tasemel kõrgelt hinnatud. Peame soodsat olukorda ära kasutama ja noortetöös tugevale vundamendile panustama," märkis Ott.

"Võrkpall annab sõbrad kogu eluks ja ala võib harrastada kõrge eani," lisas Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja Kagu-Eesti toetusrühma juht Ott, kelle lapsed käivad võrkpallitreeningutel.

"Tegemist on universaalse pallimänguga, mida saab harrastada nii sise- kui ka välitingimustes. Sport on oluline elu osa, mis tagab head sotsiaalsed suhted ja hoiab toonuses. Samuti on meeldiv tõdeda, et projekti "Võrguplatsid korda" raames on üle Eesti rajatud mitmeid kõigile vabalt kasutatavaid välisväljakuid."