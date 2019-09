TÄNA | Võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu teatab pressikonverentsil ametist lahkumisest

Eesti koondis jäi Hollandis peetud EM-finaalturniiri D-grupis viimaseks, kõik mängud kaotati.

Pärast eilset allajäämist Ukrainale tunnistas koondise kapten Kert Toobal, et Cretu aeg koondise eesotsas on läbi.

„Eks see oli pigem eilegi teada. Kes teda vähegi tunnevad, teadsid, et see on tema viimane mäng,” tunnistas koondise 40-aastane sidemängijast kapten Kert Toobal. „Ta ei ole seda kõva häälega välja öelnud, aga kõik märgid nii näitavad. Julgen väita, et see oli kindlasti tema viimane mäng koondises. See ei ole väga suur üllatus. Ta on kõvasti töötanud, teinud, pannud kõik endast siia. Eks on selge, et mingid muudatused peavad toimuma, treeneri muudatus on kõige loogilisem.”

Cretu kohtumise järel lahkumist selgesõnaliselt veel ei kinnitanud.