TÄNA: Venno ja Galatasaray kohtuvad CEV Cupi finaali avamängus Trentinoga

Galatasaray ja Trentino mäng algab Trentinos teisipäeval Eesti aja järgi kell 21.30, live-skoori näeb SIIT, otsepilti näitab Eurovolley.TV.

Poolfinaalis oli Galatasaray vastaseks tugev Venemaa klubi Kemerovo Kuzbass, kellele avamäng kaotati 1:3. Kodus peetud kordusmängus tõi Venno 33 punkti ning aitas meeskonna 3:1 mänguvõiduni ning enda kasuks keerati ka kuldne geim.

Venno tunnistab, et poolfinaalseeria eel oli raske edu loota, ent ka avamäng õnnestus paremini, kui loodeti ja numbrid ehk näitavad. "Algul tõesti ei arvanud, et võime neid võita, aga juba Venemaal suutsime tegelikult päris hästi vastu hakata ja teadsime, et kodus on juba suurem võimalus neid hammustada. Ilmselt oli teine poolfinaal kogu meeskonna parim esitus sel hooajal, kõik asjad sujusid. Eks koduseinad toetasid ka kõvasti, 500-600 fänni oli kohal ja seda on rohkem kui tavaliselt meie mängudel," rääkis diagonaalründaja, kelle sõnul teevad meeskonna toetajad Türgi pallimängufännidele omaselt korralikult lärmi, vahendab volley.ee. "Muidugi on Trentino näol tegu väga tugeva vastasega, ent ka Kemerovo oli ju kindel favoriit ja tippmeeskond, aga me võitsime neid. Kordusmäng toimub taas meie saalis ja see on väga suureks eeliseks. Meie läheme ikka finaali võidumõtetega," lisas Venno.

Korduskohtumine toimub Istanbulis 26. märtsil.