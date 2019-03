TÄNA | Kas Teppan ja Belchatow pääsevad Meistrite liigas poolfinaali?

Belchatow võitis avamängu 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18), seljavaluga hädas olev Teppan sekkus episoodiliselt ja tõi ühe punkti, kirjutab volley.ee.

Kordusmäng Peterburis algab täna Eesti aja järgi kell 18.30, otsepilti näitab Eurovolley.TV.

Renee Teppan jagas mängu eel kommentaare Euroopa Võrkpalliliidu kodulehele: "Me küll võitsime avamängu, ent mängisime kodus. Ja usun, et meie saal on vastaste jaoks väga ebamugav. Võõrsil on alati keerulisem, eriti pärast pikka lendamist. Usun, et Zeniit servib kodus paremini kui avamängus, seetõttu tuleb meil oma taset hoida, kui mitte pareminigi tegutseda. Vastuvõtul tuleb korralik esitus teha ja peame mängima meeskondlikult, siis oleme me väga raske vastane. Tuleb huvitav mäng!"