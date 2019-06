TÄNA | Kas tähtedega täiendatud võrkpallimeeskond teeb Horvaatiale uut ja vana?

Sloveenia on kogunud 3, Kreeka 2, Eesti 1 ja Portugal mitte ühtegi võitu. Samas on Eesti juba kaks korda mänginud soosiku Sloveeniaga, ees seisab kodumäng Portugaliga, keda väljas võideti, ja kaks heitlust Kreekaga.

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets tahab mänguaega jagada ka neile, kes seni on harvem platsile pääsenud. "Et meil edasipääs on sisuliselt kadunud, võtame me Euroopa liigat tähtsa ettevalmistusetapina Euroopa meistrivõistlusteks. Saan mänguaega jagada ka neile, kes seni on vähem platsile pääsenud. Mis aga ei tähenda, et seni põhikoormust kandnud naised jäävad täiesti pingile. Tahan kõikidest paremat pilti ette saada ja eks mängijad tahavad ju ka näidata, mida nad suudavad," sõnas Ojamets. "Viimase nädala jooksul oleme enim tegelenud kaitsemänguga, kus meil on probleeme olnud."

Seni kuue põhimängijata tegutsenud meeste koondis avas eelmisel nädalal B-alagrupis võiduarve, kui kodus saadi 3:2 jagu Hollandist. B-alagrupi liider on 7 punktiga Hispaania, Hollandil on 5, Horvaatial 4 ja Eestil 2 punkti.

Nüüdseks on Eesti meeskonnaga liitunud ka Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Rait Rikberg, Ardo Kreek ja Robert Täht. Koondise juurest lahkusid aga Mart Naaber, Stefan Kaibald, Kevin Saar ja Märt Tammearu. Kes uutest liitujatest juba laupäevases kohtumises platsile pääsevad, pole veel selge, sest peatreener Gheorghe Crețu tahab kogenumaid mehi mängu lülitada järk-järgult. Tõenäoliselt jääb veel eemale Teppan, kellele teeb õlg valu.