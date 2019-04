TÄNA | Kas Pärnu võidab kümnenda mängu järjest ja kroonitakse Eesti meistriks?

Kui mullu tegi Saaremaa kübaratriki ehk võitis nii karikasarja, Balti liiga kui ka Eesti meistrivõistlused, siis tänavu tundub, et kõik karikad rändavad eri linnadesse. Saaremaa võitis karikasarja, Bigbank Balti liiga ja Pärnu on kinni Eesti meistritiitli võidus.

Pärnu hoog on võimas, nüüdseks on võidetud juba üheksa mängu järjest: Balti liiga pronksimäng Riia vastu, kaks matši Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis TalTelchiga, kolm poolfinaalis Saaremaaga ja ja kolm finaalis Tartuga. Kas täna tuleb kümnes? Viimati kaotati Balti liiga poolfinaalis just Bigbankile.

Tartlased võitlesid viimases finaalmängus südilt, kaotades lõpuks alles 2:3. „Räägitakse, et keegi pole kunagi varem tulnud välja 0 : 3 kaotusseisust, kuid neid jutte räägitakse esimese korrani, mil keegi tuleb. Kui suudame samamoodi mängida, on kõik võimalik,” sõnas Bigbanki temporündaja Meelis Kivisild.

„Kindlasti ei taha ma kaotada Eesti meistrivõistluste finaalseeriat 0 : 4. Üldse ei taha kaotada! See seeria on pagana pikk, kõike võib juhtuda,” sõnas Tartu meeskonna austraallasest nurgaründaja Samuel Walker.

Pärnu juhendajast Avo Keelest õhkus mõõdukat enesekindlust: „Julgen mõelda, et kolmest järgmisest mängust me ühe ikka võidame.”

Keele jaoks oleks see treenerina juba 23. tiitel – tal on siiani 7 Eesti ja 7 Balti meistritiitlit ja 8 karikavõitu.

Kes on finaalseeria 10 efektiivseimat mängijat?

1. Chizoba (Pärnu) +18,7

2. Hindrek Pulk (Tartu) +10,3

3. Taavet Leppik (Pärnu) +6,3

4. Toms Švans (Pärnu) +5,3

5. Mart Naaber (Tartu) +4,7

6. Samuel Walker (Tartu) +4,7

7. Tamar Nassar (Pärnu) +4,3

8. Ilja Kovaljov (Pärnu) +4,0

9. Meelis Kivisild (Pärnu) +3,7

10. Atvars Ozolinš (Pärnu) +2,0