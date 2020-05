Täna 12 aastat tagasi | Kuidas Eesti ülitugevast Poolast jagu sai, kes aitas sepistada geniaalset plaani ja mida ütles papa-Värnik Keelele?

Ojamets: „Avol on alati asjadest kindel ettekujutus, mul tuli seisukohti hästi põhjendada, et ta nõu kuulda võtaks. Ei taha endale medalit kaela riputada, aga soovitasin Kerti kasutada. Oli näha, et ta on värske ja hirmsat tahtmist täis. Poolale oli teistsuguse stiiliga sidemängija kasutamine üllatav, nad ei olnud ta käekirjaga tuttavad.“

Hulljulge plaan läkski käiku.

Keel: „Sidemängijatena olid nad samal tasemel, kuid Toobal oli blokis parem ja Poola valmistus Lemberi vastu. Teine teema oli, kas Kristjan Sikaste või Argo Meresaar. Esimene mängis selles tsüklis rohkem, alustasime temaga. Heal päeval võis Sikaste üksinda platsi puhtaks lüüa, Meresaarel esines jälle vähem kõikumisi. Temal oli teatud tase, millest alla ei läinud.“

25. mai 2008, Audentese spordihall. Eestlased panevad matši eel käed kokku ja hüüavad: „Tšakra!“ Et kõikvõimalikud väekeskused ikka avaneksid. Selle lustaka sõjahüüu tõi Tallinna Selverisse ja koondisse Lember.

Esimene geim

Toobali ja Meresaare kõrval tulevad platsile Raimo Pajusalu, Janis Sirelpuu, Pupart, 20-aastane Martti Rosenblatt ja libero Sten Esna. Pingetest prii Eesti alustab uljalt, minnes juhtima 14 : 9. Seejärel vääratab Rosenblatt paaril puhul servi vastuvõtul ja teda asendab Jaanus Nõmmsalu.

Sirelpuu: „Avo uskus Rosenblatti kaua, muudkui putitas teda. Füüsilise ettevalmistuse tsükli järel oligi Rosenblatt alati hirmus terav, tagus palle, kuhu tahtis, ja pandi põhikoosseisu. Lõpuks aga mängis ikkagi Nõmmsalu, nii oli aastast aastasse.“

Isukalt alustanud Sikaste kipub geimi lõpus eksima, Poola võidab 25 : 20.



FOTO: Marko Mumm



Teine geim