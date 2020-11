TalTech/Tradehouse jätkab täiseduga

Avavile järel kiirelt 10:3 eduseisu haaranud võõrustajad jäid esimeses geimis peale 25:18 resultaadiga. Teine geim oli kohtumise ühepoolseim, lõppedes koduvõistkonna kindla 25:12 paremusega. Seejärel sai oma mängu käima ka Võru naiskond, asudes kolmandat geimi 10:7 juhtima. Järgmised punktid langesid aga Tallinna esinduse saagiks, kes 13:10 eduseisu enam käest ei andnud ja võttis 25:22 paremusega 3:0 (18, 12, 22) võidu, vahendas volley.ee.

Võitjate poolel kogusid neli mängijat kahekohalise punktisumma, resultatiivseimana tõi Nette Peit 13 punkti. Viie ässpallinguga säranud Julija Mõnnakmäe lisas võitu 11, Maria Säästla samuti 11 ja kahes esimeses geimis mänginud Kadi Kullerkann 10 punkti. Eliise Hollas, Haide Haring ja Salme Adeele Hollas kogusid Võru võistkonna ridades 8 punkti.

Võitjad olid selgelt paremad pallingul – vastase viie punkti vastu võeti koguni 12 punkti. Rünnakul avaldus TalTechi üleolek numbrites 46%-29%.

Laupäeval kell 16.30 mängivad Audentese Spordihoones Audentese SG/Noortekoondis ja TalTech/Tradehouse. Otseülekanne on nähtav SIIN. Täiseduga jätkaval TalTechil on turniiritabelis kirjas 9 punkti. Famila/Võru Võrkpalliklubi, Tartu Ülikool/Bigbank ja Tallinna Ülikool on kaotanud senise ainsa mängu.