TalTechist kindlalt jagu saanud Bigbank Tartu kerkis tabelis teiseks

Tartu meeskonna võidutulemuseks oli 3:0 (25:17, 25:19, 25:14). TalTechi peatreener Janis Sirelpuu püüdis ka vahetustega mängu muutust tuua, ent õiget jokkerit täna meeskonnast ei leidnud, kirjutab volley.ee.

Võitjameeskonna edukaimaks tõusis 14 punktiga (+8) Märt Tammearu, 12 punkti (+10) lisas Kevin Soo ja 11 (+4) Siim Põlluäär. Bigbanki vastuvõtuprotsent oli 60, rünnakuid realiseeriti 47-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 10 (4 sulustamist sai kirja Soo) ning servil löödi 7 ässa ja eksiti 8 pallingul.

TalTechi meeskonna resultatiivseimatena tõid Tamur Viidalepp ja Jörgen Vanamõisa kumbki 8 punkti (efektiivsus vastavalt +3 ja +5), TalTechi vastuvõtt oli 42%, rünnak 27%, blokiga saadi 3 ja serviga 6 punkti (servivigu tehti 10).

Tartu on nüüd võitnud kuus ja kaotanud kaks kohtumist ning tõusis 15 punktiga teiseks. TalTech jätkab 7 punktiga seitsmendal tabelireal. Liigatabeli tipus on kindlalt Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on koos 26 punkti ja üheksa mänguga pole Saaremaa kaotusevalu tundnud. Kolmas on 13 punktiga Jekabpilsi Luši, neljas 12 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi. Eesti klubidest hoiab Selver Tallinn 7 punktiga kuuendat kohta.

Vaata detailset tabeliseisu.

Saaremaa VK pidi laupäeval ja pühapäeval Lätis mängima RTU/Robežsardze/Jurmala ning Jelgava Biolarsiga, ent koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu lükkuvad mõlemad mängud edasi. Kaks mängu nädalavahetusel Lätis siiski toimub, kui laupäeval kohtuvad omavahel Daugavpilsi Ülikool ja RTU/Robežsardze/Jurmala ning pühapäeval Daugavpils ja Jekabpilsi Luši.

Balti liiga edasise mängukalendri osas tehakse uued otsused järgmisel nädalal.