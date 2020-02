TalTechist jagu saanud Selver kindlustas kolmandat positsiooni

Selveri resultatiivseimaks tõusis põhidiagonaali Matej Šmidli asemel mänginud Timo Lõhmus 16 punktiga (+10), Karli Allik lisas 12 silma (+7). Selveri vastuvõtt oli 68%, rünnakuid lahendati 55-protsendiliselt, blokiga saadi 6 punkti, servil löödi 7 ässa ja eksiti 14 pallingul, vahendab Volley.ee.

Jätkuvalt mängijatekriisis vaevleva TalTechi edukaimana tõi Mihkel Nuut 17 punkti (+7), Tamur Viidalepp panustas 8 punkti (+3). TalTechi vastuvõtt oli 48%, rünnak 41%, blokipunkte saadi 3 ja servil 3 ässa (vigu tehti servil 15). TalTechil ei mänginud põhiside Aleksander Eerma ega rünnakujõud Valentin Kordas.

Selver jätkab tabelis 46 punktiga kolmandana, TalTech on 18 punktiga seitsmes. Liiga liider on jätkuvalt Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 22 mänguga koos 56 punkti. Teine on mängu vähem pidanud Bigbank Tartu 52 punktiga, neljas on Jekabpilsi Luši (41 punkti, 21 mängu) ja viies Pärnu VK (33 punkti, 22 mängu).

Credit24 Meistriliiga põhiturniir lõpeb 23. veebruaril, pärast käesolavat nädalat jääb pidada veel kaheksa põhiturniiri mängu. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil, finaalturniiri korraldusõiguse saab põhiturniiri võitja.

Pärast Credit24 Meistriliiga võitja selgumist peetakse kuue Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.