TalTechil ei õnnestunud Jekabpilsi vastu punktilisa teenida

TalTechi edukaim oli tänases mängs 20 punktini (+8) jõudnud Valentin Kordas, Jörgen Vanamõisa lisas 15 (+12) ning Andris Õunpuu 11 punkti (+3). Seejuures pidi TalTech hakkama saama ühe oma rünnakuliidri Mihkel Nuudita, kaasa ei teinud jätkuvalt ka põhilibero Cris Karlis Lepp. Tallinna klubi vastuvõtt oli 51%, rünnak 43%, blokipunkte teeniti 7 (Vanamõisalt 5 sulustamist) ja servipunkte 3 (servil tehti 17 viga), kirjutab volley.ee.

Jekabpilsi meeskonnas jõudis kolm mängijat 14 punktini - Janis Medenis, Vladislavs Blumbergs ja Eriks Voronko. Läti klubi vastuvõtt oli 60%, rünnak 47%, blokiga teeniti 12 ja serviga 5 punkti (eksiti 13 pallingul).

Tabelis on TalTech 12 punktiga kaheksas ehk eelviimane, Jekabpils hoiab 29 punktiga kolmandat kohta. Esikohal on 34 punktiga Bigbank Tartu, Saaremaa VK on 30 punktiga teine.