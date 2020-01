TalTech võttis raske alguse järel kindla võidu

Turniiritabelis viimasel kohal paiknev Audentese SG/Noortekoondis oli TalTechi Spordihoones toimunud mängus lähedal üllatusele, asudes avageimi 23:22 juhtima. Seejärel pani oma paremuse maksma favoriit TalTech, kes saavutas 25:23 geimivõidu, kirjutab Volley.ee. Sellega oli Audentese SG/Noortekoondise vastupanu murtud, kui teises geimis koguti vaid 19 ja kolmandas 16 punkti. Seega läks TalTechile kirja 3:0 (23, 19, 16) võit.

Kadi Kullerkann panustas 51-protsendilise (35-st 18) rünnakuefektiivsuse juures võitu 19 ja Liis Kullerkann 64-protsendilise (14-st 9) rünnakuefektiivsuse juures 14 punkti. Eva Liisa Kuivonen tõi kaotajatele 14 ja Maren Mõrd 10 punkti. Kui Audentese SG/Noortekoondis lahendas rünnakuid 29-protsendiliselt, siis TalTech omakorda 45-protsendiliselt. Pallinguässasid lõid mõlemad naiskonnad üheksa, blokis jäi kahega (9-7) peale TalTech.

TalTech/Tradehouse on parimana kogunud 37 punkti, edestades ühe enampeetud mängu juures Tartu Ülikool/Bigbanki kümne ja Riia Võrkpallikooli kaheteist punktiga. Üheksandal kohal püsiv Audentese SG/Noortekoondis on kogunud kuus punkti. Algaval nädalavahetusel on Eesti võistkondadest võistlustules vaid Tartu esindus, mängides Leedus.