Tallinna Tehnikaülikoolist võib saada pärast EM-i Eesti võimsaim klubi

“Kui need koondislased, kes välismaal mängimisest loobuvad, koju tulevad ja võrkpalliga edasi tegeleda soovivad, siis oleme rääkinud, et neile on olemas pehme maandumiskoht, kus tavaellu sukeldudes saab amatöörtasemel mängida,” ütleb viiendat hooaega naiskonna juhendamist jätkav Marko Mett, kes on hetkel meie rahvusnaiskonna abitreenerina Budapestis toimuvaks EM-finaalturniiriks valmistumas. “Täna võib öelda, et pealinnas on mängijaid olude sunnil rohkem, kui võistkondadesse mahub. Saame seega loodetavasti kokku korraliku pundi. Ent kõigepealt mängime edukalt selle finaalturniiri ära. See on praegu kõigi jaoks prioriteet number üks," vahendab Võrkpall24.ee.

Koduklubita on täna meie rahvuskoondislastest teatavasti sidemängija ja kapten Julija Mõnnakmäe (lõppenud hooajal mängis Prantsusma kõrgliigas), diagonaalründaja Kristel Moor (Prantsusmaa esiliiga), temporündaja Eliisa Peit (Soome kõrgliiga), sidemängija Kaisa Bahmatšev (Belgia kõrgliiga) ja diagonaalründaja Kadi Kullerkann (TalTech/Tradehouse). Mett ei soovi koondislaste nimesid, kellega Eesti hõbedaklubil juttu on olnud, veel välja tuua, kuid möönab, et suheldud on rohkemate kui ühe-kahe mängijaga.