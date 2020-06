Tallinna Selveri Võrkpalliklubi peatreeneriks sai Rainer Vassiljev

Varem oli teada, et klubi ei pikendanud lepingut eelmise hooaja lootsiga, itaallase Alessandro Pirolliga. Täna tehti teatavaks, et uus leping on sõlmitud kolm aastat tagasi meeskonna juhendamise juurest lahkunud Rainer Vassiljeviga.

36-aastase rakverelase juhendamisel võitis Tallinna Selver aastatel 2016 ja 2017 Eesti meistritiitli. Peale seda lahkus mees Šveitsi kõrgliigaklubi Schönenwerdi juhendama. Kahel viimasel hooajal oli Vassiljev Poola kõrgliigaklubi Lubini Cuprumi abitreener.

Sellest koondisehooajast töötab Vassiljev Eesti rahvusnaiskonna abitreenerina. Eelnevatel aastatel on ta teinud meestekoondises koostööd nii Avo Keelega kui ka Georghe Cretuga.

Lisaks Selverile on Vassiljev juhendanud Eestis ka Tartu Pere Leiba ja Rakvere Võrkpalliklubi.

Rainer Vassiljevi kõrval jätkab uuel hooajal abitreenerina Andres Toobal.