Tallinna Selveri tipptreenerid korraldavad noortele tasuta rannavõrkpalli treeninguid

Trennid toimuvad augusti lõpuni neljas kohas kogenud juhendajate käe all, oodatud on nii varasema võrkpallimängu kogemuseta kui juba kogenumad treenijad vanuses 9-19 aastat. Trennide eesmärk on kasvatada võrkpalli populaarusust noorte seas ja anda võimalikult paljudele võimalus tasuta sportlikult aega veeta, kirjutab Volley.ee.

Treeneriteks on Anna-Liisa Sutt ja Rando Soome, kes mõlemad on endised tippmängijad ja esindanud Eesti rahvuskoondist.

Treeningute aeg ja koht:

Metro Capital Arena (Lastestaadion, Väike-Ameerika 4), teisipäev ja neljapäev kell 14:00-16:00. Treener Anna-Liisa Sutt, tel. 53542311.

Vilde tee pargi väljakud (Vilde tee 69),esmaspäev ja kolmapäev 14:00-16:00. Treener Anna-Liisa Sutt, tel. 53542311.

Pirita Spordikeskuse väljak (Velotrekk, Rummu tee 33), esmaspäev ja kolmapäev 14:00-16:00. Treener Rando Soome, tel. 53429052.

Viimsi, Haabneme rand, teisipäev ja neljapäev 14:00-16:00. Treener Rando Soome, tel. 53429052.

Lisainfo: volleyball.ee.