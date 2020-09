Tallinna Selveri peatreener: olen komplekteeritusega rahul

Meeste võrkpalliturniiril kohtub reedel valitsev Eesti meister Tartu Bigbank TalTechiga. Meeskonnad oli möödunud nädalal vastamisi ka Elvas ja seal võitis tulemusega 3:1 Tartu Bigbank. Tartu Bigbank on selleks hooajaks meeskonna komplekteerinud vaid eestlastest, kuid sellest hoolimata püütakse kõrgeid kohti.

Teise finalisti selgitavad välja suvel nii Eesti koondise mängijate kui leegionäridega meeskonda tugevdanud Tallinna Selver, kelle vastaseks on esiliigaklubi Viljandi VK. Äsja kaks treeningmängu pidanud Selver pole veel parimas hoos, möödunud nädalal kaotati kaks treeningmängu Saaremaa Võrkpalliklubile.

"Kindlasti need mängud ei ole hetkel need, kus peab tähtsustama kaotust või võitu, sest need on esimesed kokkumängimised üldse. Hakkame vaatama, kuidas me väljakul välja näeme. Ütleme niimoodi, et nendel mängudel Saaremaaga ja nüüd see nädalavahetus, on oma kindlad ülesanded mängijatele ja ka võistkonnana, mida me üritame rohkem jälgida ja nii edasi ning kontrollida, kuidas need võistlusmomendis toimivad. Saaremaalt kogusime hästi palju vajalikku materjali, millega tööd teha, millega oleme see nädal tegelenud. Sama ootame ka antud turniirilt, kus tekib võistlusmomendis kohe arusaam, kuidas minu nõudmistest aru saadakse, kuidas mängijad ise omavahel üksteist tunnetavad ja nii edasi," rääkis suve alguses Tallinna Selveri peatreeneriks asunud Rainer Vassiljev.

Päris täiskoosseisuga Tallinna Selver turniirile ei tule, kuid suuri vigastusi kellelgi pole ja puudumised on pigem ennetavad ning koosseisu täiendusi enam ei otsita. "Võistkond on komplekteeritud. Need mängijad, kes on, et see kombinatsioon on suht sarnane, mida me siin klubiga koos suve jooksul mõtlesime ja tahtsime, et selle koha pealt olen komplekteeritusega rahul," sõnas Vassiljev.

11.septembril Kalevi spordihallis

16:00 Tartu Bigbank - TalTech

18:30 Tallinna Selver - Viljandi VK

12.septembril Kalevi spordihallis

16:00 3.koha mäng

18:30 Finaal

Naiste osas on kindlasti põnev jälgida äsja Soome meistriliigaga liitunud TalTech/Tradehouse naiskonna valmisolekut uueks hooajaks. Valitsev Balti liiga meister tänavusel hooajal Balti liigas ei osale ja on valinud Soome ning Eesti meistriliiga.