Tallinna kesklinna Lastestaadioni alal avatakse uus rannavõrkpalli keskus Metro Capital Arena

Seotud lood: Endise lastestaadioni kohale rajatakse kuue väljakuga rannavollekeskus

Spordivaldkonda kureeriva Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on lastestaadioni ala hetkelahendus mõeldud vahekasutuseks mõneks aastaks. „Paralleelselt plaaneritakse terviklahenduse loomist, mis koosneb multifunktsionaalse ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud spordipargist ja vaba aja alast, kus oleksid tulevikus võimalused harrastada nii traditsioonilisi spordialasid, tänavasporti, kui ka niisama mõnusalt oma aega veeta. Ümbruskonnas on aktiivne kogukond ja palju haridusasutusi, kes staadioniala väljaarendamisest väga huvitatud on. Loodetavasti juba õige pea kujuneb Lastestaadionist atraktiivne spordi ja aktiivse ajaveetmise paik, kus leidub sobivaid ja meelepäraseid tegevusi kõigile,“ rääkis Belobrovtsev.

„Võrkpall on suurepärane meeskonnamäng, mis arendab ühtekuuluvust ja koostööd, mis on olulised väärtused ka kogukonnas. Olles ise suur võrgufänn, ei kahtle ma hetkekski, et Metro Capital Arena rannavolleväljakud ja Ameerika aed tervikuna tõmbavad ligi palju huvilisi ja loovad Uuele Maailmale lisaväärtust, mida üks hinnatud kodukant võiks pakkuda. Kinnisvaraarendajana oleme veendunud, et kodu pole ainult neli seina, vaid just ümbrus mängib mõnusa elukeskkonna loomisel suurt rolli – pakub kohalikele koosolemise kohti ning lastele kodulähedast treenimisvõimalust. Hea meel on tõdeda, et lühikese aja jooksul, mil väljakud on üleval olnud, tunnevad kohalikud juba aktiivselt huvi, millal sportima saab tulla,“ sõnas Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

„Keskuse eesmärk on pakkuda linnarahvale head võimalust rannavõrkpalli mängida ja aktiivselt aega veeta. Hea meel on tõdeda, et eraettevõtted ja linn toetavad elanike sportimist ja tahavad kogukonnannatunnet tugevdada,“ kommenteeris Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe.