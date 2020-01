Tali vastas Puparti karmile kriitikale: freestyle'iga võib ka mänge võita

"Las see siis jääb tema arvamuseks," vastas Tali, kirjutab ERR Sport. "Tean küll, millele ta vihjab: jõulueelsele perioodile, kui tulime Iisraelist tagasi ja ma ei näinud põhjust kümme päeva enne karikafinaali täie auruga panna. Tegime natuke teistsuguseid treeninguid, kui see on freestyle, siis las ta olla. Freestyle'iga võib ka mänge võita, kui on väga spetsiifiline asi ja nüanssidele tähelepanu panna. Vaatame, kumb siis rohkem edu toob."

"Ma olen jätkuvalt seda meelt, et need asjad saavad selgeks läbi mängulise poole, läbi treeningprotsessi, mis on suuresti mängulise poole peale üles ehitatud," jätkas Tali.