Tali pingilt hästi sekkunud leegionäri kohta: tervet rallit temaga sõita ei saa

Ta pakkus, et saarlased häälestusid poolfinaaliks üle. „Kui avageimis 0:8 taha jääd, siis on ikka häälestusega üle, mitte alla panemine,” lausus Tali. „Eks kõik asjad mõjutavad natuke, lihtsalt oli poolfinaalile omaselt läbi mängu sellist närvilisust. Ei saanudki kuidagi rahulikult vedama, sest ei õnnestunudki midagi. Pärnu lõi täna ikka väga head servi. Kui me kuskilt eksisime, siis nemad võtsid oma punkti ära. Ega meil ei olnud platsil võistkondlikult võimalik Pärnuga hakkama saada, iga nende mees tegi platsil tööd paremini, kui on siiamaani teinud.”

Seekord ei õnnestunud Talil vahetustega vankrit uuesti õigele teele saada. Kolmandas geimis tõi ta rünnakul hätta jäänud Siim Põlluääre asemele austraallase Samuel Boehmi, neljandas katsetas temporündaja positsioonil Hollandi koondislast Fabian Plaki, kuid tema oli seekord paras pettumus. Neljandas geimis 7:12 kaotusseisus vahetas sidemängija Artis Caicsi välja Lukasz Makowski, kes aitaski teha vahe minimaalseks, kuid see oli ka kõik.

„Vahetused olid rohkem segamiseks, aga ei seganud täna midagi. Ise segasime ennast rohkem,” kostis Tali.

Kas tagantjärele targana tulnuks Makowskit varem proovida? „Ei ole, ta lihtsalt... Hea küll,” jättis Tali vastuse esiti pooleli.

Et mida siis? „Proovida, jah, igatepidi proovida, aga... tervet rallit, kõiki kiiruskatseid temaga sõita ei saa. Ta on siuke...” viitas Tali, et poolakal jääb puudu stabiilsusest.

„Olimegi täna selgelt viletsamad, kui oleks pidanud. Väga närviline mäng, Pärnu mängis täna väga hästi,” võttis Tali asja kokku, kuid kordas lehemeestele sama, mida varem hoolealustele – seeria mängitakse kolme võiduni.