TÄISPIKKUSES | Maltal neljanda koha saanud Mart Seimi olümpialootus jäi ellu, kuid küsimärke jagub

Oktoobris rinnalihaselõikusel käinud Seim jookseb ajaga võidu - Tokyo olümpiale pääsemiseks peab ta saama kirja veel kaks tulemust ja samal ajal peab ta ka terveks jääma. Esialgse kalkulatsiooni kohaselt olnuks vaja täna Maltal saada kogusummas kirja 400 kg ja 12. aprillil Moskvas toimuval EM-il juba veidi rohkem.

Päris seda eesmärki Eesti rekordimees täita ei suutnud. Ta rebis 165 kg ja tõukas 220, kogusumma 385 kilo andis talle kokkuvõttes neljanda koha. Võistlus jättis õhku mitmeid küsimusi. Kas Seim suutis jääda terveks ja on valmis aprillis minema EM-ile? Kas 385 kilost piisab, et veel olümpiarongile hüpata?

Esikoha teenis tšehh Jiri Orsag, kes sai kirja 406 kg, teine oli ta kaasmaalane Milan Kucera (397 kg) ja kolmas ungarlane Peter Nagu (392 kg).

Mart Seim sai kokkuvõttes 385 kiloga neljanda koha, võit läks Orsagile, kes sai kirja 406 kg.

Jrx: Miski häirib jah tugevalt. Tegelt on raske vaadata, kuidas sportlane, kes tegelike võimete poolest oleks selle võistluse võitnud algraskustega(suurelt), peab leppima tagasihoidlike resultaatidega. Aga ta tõstab veel😉

Orsag näitab võimu - 233. Ta proovib ka 238 kilo.

Ei, 227 kilo on Seimile täna liiast. Raske öelda, mis täpselt juhtus, ta sai kangi rinnale, kuid jättis soorituse pooleli. Võib-olla andis kuskilt midagi tunda. Igatahes tulemus on kirjas - 385 kg (165 + 220).

Orsag alustab 225 kilost ja saab üles.

Seim palub kolmandaks katseks kangile 227 kg.

Teisel katsel tõukab Seim üles ka 220 kg.

Seim saab algraskuse 210 kg esimesel katsel üles.

Rõhutan üle, et täna pole tulemus primaarne, esmatähtis on, et Seim jääks terveks ning saaks minna Moskva EM-ile. Tundus, et rebimise järel oli kõik okei.

Mart Seim on rebimise järel viiendal kohal, tõukamist alustab ta raskusest 210 kg.

Nagy rebib 180, aga 190 enam ei jaksa. Kümme minutit pausi ja võistlus jätkub tõukamisega.

Jorge: Me teame Seimi tegelikke võimeid, ta elab hetkel üle raskeid aegu, aga isegi kui tal ei õnnestu enam tiitlivõistluste medaleid võita, on ta siiski väga tubli olnud ja imetlust väärt! Go Mart!!

Avakatsel 172 kg rebinud Nagy on saanud alavõidu ja tal on veel kaks katset teha. Orsagile jäi 165 nagu ka meie mehele.

Orsag ei suuda samuti teisel katsel 170 kg rebida, kuid temal jääb veel üks võimalus.

Seim kolmandal katsel 170 kg kirja ei saa, seega jääb 165.

Jorge: KERGELT üles! 😄

Kolmandal katsel proovib Seim 170 kg. Sügisel MM-il oli ta lõpptulemus 175, aga Seimi enda nimel olev Eesti rekord on 192. Eks siin tuleb olümpiale mõeldes teha tarku otsuseid, üks ülepakkumine võiks kogu ettevõtmisele kriipsu peale tõmmata.

Seim ei võta riske ja liigub väikese sammuga. Teiseks katseks laseb kangile panna 165 kilogrammi ja seegi läheb üles.

Rebimise algraskuse 160 kg saab Seim kergelt üles.

Seim alustab rebimist raskusest 160 ja tõukamist 210-st.

Natuke on kahtlusi võistluse alguse aja osas. Ametlikult on kirjas, et sealse aja järgi kell 18 (Eesti aeg kell 19), aga Alar Seim teatas eile, et peaks algama kell 18.30 (19.30).

Tervitused, head tõstmise sõbrad! Mart Seimi seis on väga huvitav ja pingeline, kuid teoorias on tal endiselt võimalik võistelda Tokyos kõrge koha eest. Treener Alar Seim arvas, et kui olümpiale saadakse, siis esikuuiku koht oleks vägagi realistlik eesmärk. Nimelt väga paljud head tõstjad, kes on pärit riikidest, mis on dopinguga silma paistnud, jäetakse olümpialt eemale. Aga olümpiale pääs on keeruline. Täna näeme, kuidas Seim on lõikusest taastunud. Rekordeid teha vaja ei ole, küll aga on hädavajalik saada tulemus kirja, muidu on rong läinud. Pöidlad pihku!