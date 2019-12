Tähtede mäng Eesti võrkpallis? Kes pääseksid tänavu "Eesti" ja "Leegionäride" meeskonda?

Jutt käib mõistagi kohalikust liigast ehk Credit24 Meistriliigast, sest välismaal mängivaid eestlasi oleks keset hooaega võimatu kodumaale mängima tuua. Kuna Läti klubid on täna Eesti omadest kokkuvõttes kehvemad ja sealtpoolt poleks ka huvi Tähtede mängu vastu ilmselt eriti suur, siis otsustasime, et kui meie korraldaksime ürituse, osaleksid vaid Eesti klubide mängijad ehk vastakuti läheksid "Eesti" ja "Leegionärid".

Võrreldes saates räägituga oleme teinud pühapäevases karikafinaalis nähtu põhjal ühe vangerduse. Austraalia koondislane Curtis Stockton pääseb tänu heale esitusele "Leegionäride" võistkonnas diagonaalründajana algkoosseisu ja brasiillane Daniel Maciel liigub diagonaalist nurgaründaja kohale. Lätlase Kristaps Platacsi jätame aga varusse.

Tähtede mängu algkoosseisu pääseks 6 Saaremaa, 4 Tartu Bigbanki ja 4 Pärnu mängijat. Varumeeste seast leiab ka paar Tallinna klubide Selveri ja TalTechi mängijat.

Tähtede mängu korraldajad peavad parasjagu läbirääkimisi ilmataadiga, kellest sõltub, kas lumememm saaks "Eesti" meeskonda juhendada või mitte.

Et saada osa kogu arutelust, kuidas just taolised meeskonnad kokku said, kuula saadet alates 1:14.25'st.

"Kuldse geimi" poolt valitud Tähtede mängu koosseis:

Meeskond "Eesti":

Peatreener: Lumememm