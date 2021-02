Täht näitas tulevärki ja koos Tammemaaga seljatati Meistrite liiga veerandfinalist

Geimides anti Meistrite liigas tänavu veerandfinaali jõudnud oponendile 15, 24 ja 27 punkti.

Terviseprobleemide tõttu vahepeal pikalt platsilt eemal olnud nurgaründaja Robert Täht oli seekord platsil ja sõiduvees. Ta tõi kokku 16 punkti, efektiivsus oli väga kõrge (+13), rünnak tulemuslik (22 tõstest lõi punktiks 15 (68%), ühtegi oma viga ei teinud, vaid korra lõi blokki) ja ühe punkti sai juurde ka blokist. Ka servi vastuvõtt oli tal korralikult käes (50%). See on väga oluline märk, kuna nurgaründajate vigastuste tõttu tõi Resovia vahepeal klubisse juba viienda selle ampluaa mehe ja tekkis reaalne oht, et Eesti koondise liidri mänguaeg sulab kokku. Täht sai võimaluse ja kasutas selle eeskujulikult ära.

Keskblokeerijal Timo Tammemaa, keda vahepeal on korduvalt ja kõvasti kiita saanud, seekord ei olnud nii hea päev. Ta tõi 1 punkti (efektiivsus -2), viiest rünnakust ükski maha ei jäänud, ainus punkt tuli blokiga. Üks element toimis temal siiski ka väga hästi - Tammemaa servis kokku 20 korda (ässasid ei tulnud, vigu sigines vaid kaks) ehk rohkem kui keegi teine selles mängus.

Resovia, mis vahepeal võitles kõvasti play-off'i koha ehk esikaheksasse jõudmise eest, on teinud kõva lõpuspurdi ja tõusnud meistriliigas juba neljandaks. Tõsi, teistest on ka rohkem mänge mängitud.



