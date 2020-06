Tagasi Saksamaale! Karli Allik sõlmis lepingu Bundesliga seitsmenda klubiga

Märtsis koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud hooajal jäi Netzhoppers Saksamaa kõrgliiga tabelis seitsmendale kohale.

Saaremaal sündinud Alliku jaoks on tegu karjääri kolmanda välisklubiga. 2017/2018 hooajal mängis ta teises Bundesliga klubis Düreni Powervolleys, kust siirdus edasi Rumeeniasse Bukaresti Steauasse. Eestisse naastes pallis ta ühe hooaja Saaremaa ridades ning viimati kandis ta Selveri värve.

"Mul on hea meel taas Saksamaal mängida. Mul on head mälestused esimesest hooajast Düreniga. Saksamaa fännid on imelised ja annavad mulle kui emotsionaalsele mängijale palju jõudu juurde," ütles Allik Netzhoppersi kodulehel.

"Tahan kõigepealt mängijate ja juhtkonnaga saavutada head suhted. Teen endast parima, et saavutada parimaid tulemusi ning loomulikult tahan ma ka mängijana areneda."

Netzhoppersi peatreener Christophe Acht lisas: "Karlil on mõningaid kogemusi ning ta on väga tark ja ambitsioonikas mängija. Ta tahab enda kallal tööd teha ning end koondisse välja mängida. Aitame teda selles rõõmuga!"