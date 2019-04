Taavi Nõmmistu: tundub, et Saaremaa pikk pink on hakanud neile endile vastu töötama

Kui tiitlikaitsja Saaremaa võitis kaks esimest mängu kindlalt, siis kolmandas anti koduväljakul edu käest ja kaotati 2:3. Seeria jätkub seega täna Lääne-Virumaal.

“Uskusime kolmandas mängus oma plaani, mille olime enne valmis mõeldud. Vigu tegime vähem kui teises mängus. Ka kaitses saime hakkama. Paistis, et Saaremaa leegionärid mõtlesid juba kodust. Aga kui mäng viiendasse geimi läks, siis tekkis mul hea tunne, kuna saarlastel tundusid ideed otsas olevat,” ütles meeskonna mängiv abitreener Õunpuu.

Õunpuu sõnul oli ja on Rakvere pronksiseeriaks hästi motiveeritud.

“(Urmas) Tali ütles enne pronksiseeriat, et medalita jäämine oleks nende jaoks katastroof. Meile oleks see samamoodi katastroof. Me tahame ka medalit saada. Ega me siis niisama mängi siin,” lisas Õunpuu.

Diagonaalründaja kohal tegutseva Taavi Nõmmistu hinnangul pole saarlased suutnud pronksiseerias oma parimat mängu näidata.

“Mina arvan, et nad on pronksiseerias teist nägu kui hooaja sees. Tundub, et neile see pronks mingit motivatsiooni ei anna. Isegi kui nad selle kätte saavad, siis see ei pakuks neile suurt rõõmu. Pigem on see kohustuslik,” rääkis Nõmmistu.

Saaremaa alustas tänavust hooaega küll karikavõiduga, ent nii Credit24 Meistriliigas kui Eesti meistrivõistlustel ei suudetud mullust edu korrata. Kui saarlaste suurimaks tugevuseks on peetud nende pikka pinki, siis Nõmmistu hinnangul ei pruugi heade mängijate rohkus igas olukorras tegelikult kasuks tulla.