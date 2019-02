Taavi Nõmmistu: Pulk on finaalis üleväljamees, kuid karikas viiakse Saaremaale

Täna kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Taavi Nõmmistu:

„Ennustamisel hakkab kehtima taaskord ütlus, et kindel on vaid see, et kindlat pole midagi. Neli tugevaimat võistkonda teenisid finaalturniiri koha auga välja ja ükskõik kes neist võidab, siis väga suur üllatus see poleks. Kui aga hakata ennustama, siis minu pakkumised on, et finaalis mängivad Saaremaa ja Tartu.

Kindlasti satub igas võistkonnas olema mõnel mehel päev, kus pea ja jalad koostööd ei tee, ja Riial paistab sellele hädale lahendusi kõige vähem.

Finaal ilma Pulgata? Seda juhtub harva ja kuna aasta lõpus toimunud karikafinaal seda oli, siis vaevalt, et Eesti võrkpalli tiitlimasin veel ühest finaalist välja jääb.

Arvan, et Pulk on ka finaalis üleplatsimees kuid võidu viivad koju saarlased. Saarlaste koosseis lubab lihtsalt oluliselt rohkem lahendada probleeme, mis väljakul tekivad.”