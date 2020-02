Suurklubi valud ja rõõmud – neli tuntud saarlast on kodusaarelt lahkunud, kuid publikuarv üha kasvab​

Eestlasi oli eelmisel nädalal Hispaania lõunarannikul Almerias peetud eurosarja mängus omadele kaasa elamas teatavasti poolsada, mis on meie klubispordi-kultuuri silmas pidades harukordne number.

“Esindada oma kodusaart – see on eriline tunne,” tunnistas eelmise nädala “Kuldse geimi” saates aastaid välismaal mänginud, kuid nüüd kodumaale naasnud Keith Pupart. “See on natuke teistmoodi kui mängida kusagil välismaal, kus enamik eestlasi ei tea ega näegi, mida sa teed.”

Klubi juhi ja mänedžeri Hannes Sepa sõnul on taoline fänniarmee, mis tähtsamatel kodumängudel küündib pea 1000 inimeseni, saavutatud järjepideva töö tulemusena.

“Iseenesest ei tule midagi. Kogukond on tekkinud mitme asja kokkulangemisel: meeskonna ilusad esitused, kodumänguga seotud tegevused, suhtlus fännidega. Fännid tunnevad, et nad on hoitud. Nende eest on kõik organiseeritud. Oleme lasknud nad meeskonnale ka päris lähedale – see on teadlik käik -, et nad tunneksid kodust ja lähedast olemist. See on teadlik tegevus, mida me päevast päeva teeme. Fännide osas aitab oma vabast ajast palju ära teha minu abikaasa. Pärast seda tal muidugi vaba aega enam pole,” muigas Sepp.

Eesti võrkpallurite jaoks pole Saaremaa Võrkpalliklubi aga tihti parim maandumispaik, sest isegi paljud saarlased on täna elupaiga soetanud suurematesse linnadesse. Kuressaaret lahutab aga nii Tallinnast kui ka Tartust suurusjärgus viietunnine autosõit.

Kohaliku liiga parematest saarlastest on Saaremaal mänginud, ent nüüdseks lahkunud diagonaalründajad Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär ning temporündajad Mihkel Tanila ja Siim Ennemuist – igaühel veidi erinev põhjus. Pulk mängib täna Prantsusmaa hõbedaklubis Chaumont’is, Põlluäär Itaalia kolmandas liigas Tuscanias, Tanila Tartu Bigbankis ja Ennemuist on karjääri lõpetanud.