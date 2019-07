Suur tunnustus: Eesti kohtunik valiti naiste EM-ile õigust mõistma

Alates 2001. aastast rahvusvahelist kategooriat omav Murulo on üks 24 kohtunikust, kes Euroopa alaliidu poolt naiste EMile õigust mõistma pääses. Valikusse võeti kohtunikud, kes vilistavad Meistrite liiga tasemel ja Murulo on hetkel ainus Eesti kohtunik, kes sel tasemel tegutseb.

Kogenud kohtuniku jaoks on eesootav finaalturniir eriline mitmel põhjusel. "Eriliseks teeb selle määramise tõsiasi, et see on minu jaoks alles teine täiskasvanute EM-finaalturniir ja teiseks see, et vanusepiiri tõttu jääb see ühtlasi minu viimaseks EMiks," selgitas Murulo, kes vilistab alagrupimänge Poolas Lodžis. "Kui määramisest teada antakse, saavad kohtunikud 48 tundi aega reageerimiseks, kui keegi mingil põhjusel minna ei saa. Palju infot selle protsessi kohta ei jagata."

Murulo loodab, et meie kohtunike kõrge tase säilib ja ka järgmistel EMidel on mõni Eesti kohtunik vilistamas. "Pikka aega ei määratud eestlasi üldse, nüüd viimasel kahel EMil on määratud. Meie töö on edaspidi kindlustada, et siin oleks jätkuvalt kõrge tase ja 2021. aasta EMil oleks Eesti kohtunikud samuti esindatud," lisas Murulo.

Murulo on rahvusvahelistel suurturniiridel vilemehena õigust mõistnud ka varem - 2012. aastal Londoni olümpiamängudel (sealhulgas meeste finaalis) ja 2016. aastal Rio de Janeiro paraolümpial ning MM- ja EM-finaalturniiridel.

Murulo on ka Eesti Võrkpalli Liidu kohtunike toimkonna esimees, ta on 21 korda valitud Eesti kümne parima võrkpallikohtuniku hulka.