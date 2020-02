Surmahirm, võidujoovastus ja rannaliiv. Kolm pilti, kolm emotsiooni ja mäng tõenäosustega

„Adiós al bonito sueño de Europa”. Nii pealkirjastas Almería kohalik ajaleht La Voz de Almería leheküljelise loo sellest, kuidas kohalik meeskond jäi Challenge Cupi 1/8-finaali kordusmängus Saaremaale 1 : 3 alla. „Hüvasti ilus unistus Euroopast,” aitas üks abivalmis senjoriita kohvikus pealkirja eestlastele tõlkida. Kui Almería Unicaja brasiillasest nurgaründaja Guilherme Hage päev pärast mängu eestlaste hotellist möödus ja viisakalt teretusi vahetati, oli ta tõesti räsitud ja löödud moega. Mõned päevad varem kaotati Hispaania karikafinaal dramaatiliselt 2 : 3, nüüd sai otsa ka eurotee.

Võõrsil vägevat mängu näidanud ja kodus saadud 2 : 3 kaotuse eest revanši võtnud saarlaste eurounistus seevastu elab edasi. Tõsi, veerandfinaalis ootab ees Challenge Cupi suursoosik Milano Powervolley, Itaalia kõrgliigas viiendat kohta hoidev tipptiim, mis sügisel nahutas isegi Robert Tähe tööandjat Perugiat. Laupäeval Málagast tagasi Riiga lennates pakkus intellektuaalset väljakutset küsimus: mis on tõenäolisem – kas Milano seljatamine või see, et lennukimootor ütleb taas üles ja tuleb jälle teha hädamaandumine, nagu saarlastega juhtus Hispaaniasse minnes?