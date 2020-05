Soome võrkpalliliit otsustas Balti liigast loobuda

"Pidime mõtlemiseks lisaaega võtma, see oli sada protsenti vajalik. Praeguses olukorras on väga raske kaugele tulevikku vaadata. Koroonakriisi tingimustes on kõige tähtsam tagada kohalike klubide tegutsemine," rääkis Soome võrkpalliliidu tegevjuht Seppo Siiko-aho väljaandele Kaleva.

Soome liitumisel oleks põhjanaabrite klubisid olnud Balti liigas esialgse plaani järgi kümme, Eesti klubisid viis ja Läti võistkondi kolm. Põhiturniiril oleks kõik võistkonnad kohtunud kahel korral, kokku oleks põhiturniir olnud seega 34-mänguline. Pärast Balti liiga medalite jagamist oleks peetud ka kohalike meistrivõistluste play-off.

Soome võrkpalliliidu teatel pole ideed maha maetud, aga mõistlikum on selle juurde naasta kuue kuu või isegi alles aasta pärast.