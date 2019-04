Soome meistriks kroonitud Kertu Laak: kaks aastat on paras aeg siin olemiseks, vaatan nüüd muid võimalusi

Päras esimest hooaega oli teada, et selgi aastal oodatakse minult sama, olen ju siia liidriks toodud. Eks ma selleks ju välismaale tulingi, et tahtsin tugevametega treenida ja mängida. Kokkuvõttes olen ma tiimi üks kogenumaid mängijaid oma 21 eluaastaga, sest naiskond on üsna noor.

Sel hooajal mängisid lisaks Sinule Soome liigas meestest Andrus Raadik ja õed Nette ning Eliisa Peit. Milline Eesti võrkpallurite maine põhjanaabrite silmis on?

Nette tegi superhooaja ja ka minu treener küsis üks hetk, et kus ta varem peidus on olnud?! On uuritud ka teiste eestlaste kohta, et kellel on lepingud jms, huvi on suur ja meie maine on kahtlemata hea. Eks selgi on oma roll, et me EMi pileti just Soomes teenisime. Eesti on soomlaste silmis arvestatav võrkpallimaa ja meie mängijaid hinnatakse kõrgelt.

Kas pärast kahte hooaega saab Soome aeg otsa ja vaatad tugevamate liigade suunas?

Eelisjärjekorras vaatan jah mujale, kaks aastat on paras aeg siin olemiseks, nüüd on kuld ka taskus ja saab rahus edasi vaadata. Kindlat veel midagi pole, see protsess on alles alguses.

Mais algab rahvuskoondise laager, ootad juba seda erilist suve?

Väga ootan seda suve! Tuleb küll pikk ja raske, aga samas kahtlemata väga huvitav suvi. Koondisega on ainult head mälestused ja ootan, et saaks jälle ühise asja eest väljakule minna ja tegusid teha. EM-finaalturniir saab kindlasti olema suur väljakutse, aga loodetavasti suudame seal midagi head ka näidata.