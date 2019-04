Sõnumeid Poolast: Renee Teppan loobub Korea draftist, uus klubi on silmapiiril

Kui nädal aega tagasi ilmus uudis sellest, et Teppan osaleb teist aastat järjest Lõuna-Korea liiga draftis, siis eile sai selgeks, et Aasiasse ta vähemalt järgmisel hooajal veel mängima ei siirdu.

"Leppisime agendiga just kokku, et ma ei hakka drafti minema. Esiteks toimub draft kaugel Kanadas, teiseks olen seljavigastuse tõttu kaotanud ikkagi omajagu vormi," ütles Teppan intervjuus portaalile Võrkpall24.ee.

"Kuna agendi kaudu liigub ringi info, et pean võib-olla operatsioonile minema, on kosilased distantseerunud. Õnneks on Poolast tekkinud üks täiesti hea variant. Kuna kõnealusel klubil on väga ambitsioonikad plaanid, oleks ka endal huvitav projektis kaasa lüüa," sõnas Teppan, kelle vastu on hiljuti huvi tuntud ka Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigast.

