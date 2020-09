Selverit tabanud õnnetusest, varumees Robert Tähest ja individuaalsest tööst välisklubides​

Seekordses saates löövad kaasa väga ammune Pärnu Võrkpalliklubi varumees Rivo Vesik, Tallinna Selveri praegune abitreener Andres Toobal, sama meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan ning saatejuht Karl Rinaldo.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Kellele annaks Andres matšpalli ajal tõste – kas temporündajale Rivole või diagonaalründajale Reneele?

*Kas Rivo sooviks ka 40-aastasena veel temporündaja kohal mängida?

*Saabub selgus, kes kuulavad saadet USA-st Mountain View linnast.

*Hooaeg sai avalöögi. Mis juhtus Tallinna Selveriga mängus TalTechiga?

*Mihkel Nuudi näitel: kui raske on mängida oma endise koduklubi vastu?

*Kas TalTech on nüüdsest medalipretendent?

*Tartu Bigbankile kaks väärt võitu lähikonkurentide üle. Kes olid võidu arhitektid?

*Taktikaline lahendus, mis tõi tartlastele viiendas geimis mängus Selveriga edu.

*Pärnu Võrkpalliklubi ja nende lätlased.

*Saaremaa ja Leedu ainsa klubi Klaipeda mäng pakkus ootamatult palju põnevat.

*Robert Tähe ja Timo Tammemaa hetkeseis Poola tippklubis Resovias.

*Nädala tsitaat kuulub Raivo Jeenasele.

*Ootamatu uudis: Friedrichshafeni kodusaal otsustati päevapealt maha lammutada.

*Lõputeema: kui palju keskendutakse välisklubides leegionäri individuaalsele arendamisele?

"Kuldne geim", 72. osa: