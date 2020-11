Selveri peatreener enne Saaremaaga mängu: hetkeseis on omapärane, aga tuleb hakkama saada

Saaremaa on kindlalt liigatabeli tipus, koos on 26 punkti ja üheksa mänguga pole kaotatud ühtegi kohtumist. Järgnevad Lät klubi Jekabpilsi Luši 16 punktiga (peetud 7 mängu) ja Bigbank Tartu 15 punktiga (8 mängu). Neljas on 12 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi (6 mängu) ja Eesti klubidest hoiab Selver 7 punktiga kuuendat kohta (5 mängu) ning TalTech on samuti 7 punktiga seitsmes (7 mängu).

Omavahel kohtusid Selver ja Saaremaa viimati oktoobri alguses ja selle mängu võitis Saaremaa 3:1.

Saaremaa meeskonna peatreener Ioannis Kalmazidis ütleb, et praegune tabeliseis ei peegelda Selveri tegelikku taset. “Selver on raske vastane, kahtlemata on tegu liiga ühe tugevama meeskonnaga. Praegune punktiseis ei anna nende tasemest õiget pilti. Võrreldes hooaja algusega lähevad nad kindlasti paremaks ja kerkivad ka tabelis. Pühapäeval tuleb raske mäng,” on juhendaja kindel.

Ei Selver ega Saaremaa pole koroonaviirusest tingitud mängude edasi lükkamise tõttu saanud mitu nädalat mängida. “Aga oleme saanud vähemalt treenida, olen sellegagi rahul. Selveril on palju kogemusi, nad ei unusta paari nädalaga neid asju ära, tuleb platsile minna keskendunult,” lisab Kalmazidis.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev tõdeb, et kuigi olukord on keeruline, tuleb kohaneda. “Me pole ju isolatsioonis olemise tõttu ka trenni saanud teha pikalt. Seega hetkeseis on omapärane, aga tuleb hakkama saada, kuigi teadmatust on palju. Nüüd on meeskond iga trenniga paremaks läinud, aga endalgi on raske öelda, milline see hetkeseis täpselt on. See selgub pühapäeval,” räägib Vassiljev.

“Enne sunnitud pausi hakkasime just head mängulist rütmi leidma ja oleks olnud huvitav näha, kuidas see edasi areneb. Aga mänguisu on kõigil suur ja trennis käib korralik töö. Omapärase olukorra tõttu pole võrkpallist veel kellelgi ka küllastust saanud tekkida,” lisab peatreener positiivsel noodil.