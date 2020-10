Selver tuli raskest seisust auga välja, murdis liberost ilma jäänud Pärnu ja jõudis poolfinaali

Kommentaarid

Pärnu treener Avo Keel: "Pärnu tänane mäng oli kehvakene. Selveri teinud täna küll midagi sellist... Kui üks mees peksab diagonaali ja teine nii nagu juhtub, aga me oleme veel s*****d sellest, siis sealt ei tulegi midagi. Täna kõikusime igatpidi. Ainuke aktsepteeritav asi oli see, et üks mees, kes pole oma koha peal mänginud, see alguses pidas paremini vastu, pärast andis järgi, aga talle ei saa seda ette heita. Alustasime tagasihoidliku serviga, see ei toonud tulemust. Selveri mehed olid täna täpselt samasugused hambaharjad nagu meiegi, lihtsalt mingi hetk olid nende karvad vähe pikemad."

Selveri treener Rainer Vassiljev: "Ilmselgelt olen rahu. Oli eeldada, et tuleb kõva toimetamine iseendaga, mõlema poole jaoks. 24 serviviga, see on element, mis on võrkpallis ainuke individuaalne sooritus, see tähendabki, et oli võitlus iseendaga. Kindlasti oli raske, raske oli eelnevat arvestades siia tulla - olgem ausad, Pärnus samamoodi andsime servivigadega esimeses geimis initsiatiivi käest ära."

Oma esimese veerandfinaalkohtumise pidasid esiliigas mängiv Viljandi Võrkpalliklubi ja TalTech, viljandalased kaotasid kolmes geimis, saades 12, 21 ja 19 punkti.