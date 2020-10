Selver tuli raskest seisust auga välja, murdis eksperimenteerinud Pärnu ja jõudis poolfinaali

Esimene poolfinalist selgub paarist Selver Tallinn – Pärnu Võrkpalliklubi, kes peavad oma teise mängu Tallinnas Audentese spordihoones algusega kell 17.00. Avamängus teenis 3:1 võidu Pärnu meeskond.

Seega Selver vajab 3:0 või 3:1 võitu ja lisaks tuleb olla parem ka kuldses geimis. Asja teeb aga põnevaks tõsiasi, et Pärnu põhilibero Silver Maar alustas vahepeal ajateenistust ega saa koduklubi enam aidata. Ainsana on täna pärnakatest liberosärgis sidemängija Martti Keel, mängujuhina peab üksinda hakkama saama Richard Voogel.

1. geim: Selver juhib 1:0

Selver võitis 25:19. Pärnu alustas hästi, juhiti 7:4, kuid Renet Vankeri serviseeria abil pääses Selver seejärel mööda. Pärnu mäng oli selgelt häiritud, kohati jäi Keel endale harjumatu servi vastuvõtmisega hätta, samas on olukord uus ka Voogeli jaoks, kes teab, et peab algusest lõpuni vastu pidama. Lõpp põnevaks ei läinud, Selver kontrollis geimi teist poolt kindlalt.

2. geim: Pärnu viigistab

Pärnu eduseisul 18:15 algas Oliver Orava show - esmalt edukas rünnak, siis tegi ta servijoonel täielikku purustustööd. Kui viimaks eksis, oli Selver peal 21:19. Kuid geim polnud veel tehtud, tablool olid viigiseisud 23:23 ja 24:24, Pärnu poolelt oli kõvasti vaidlemist kohtunikuga. Selveri geimpallil (25:24) pani Taavet Leppik ühese bloki Renee Teppanile, seejärel säras Kristaps Platacs rünnakul ja blokis ja hoopis Pärnu pälvis geimivõidu - 27:25.

3. geim: Selver juhib 2:1

Kummaline geim. Selver, selg vastu seina, alustas agressiivselt, läks ette 13:8. Seejärel lubati vastasel teha 8:2 spurt ja ette minna, kuid lõpus panid tallinlased asjad selgelt paika - 25:17.

4. geim: Selver võtab võidu 3:1

Võõrustajad kontrollisid geimi algusest lõpuni ja võitsid 25:18. Kaotusseisus 12:17 tegi Pärnu loots Avo Keel vangerduse - libero Martti Keel tuli platsilt ära, nurgaründaja Taavet Leppik tõmbas kollase särgi peale oranži vesti ja hakkas ise seda rolli täitma. Seega Keel proovib nõnda, et Leppik on ise libero ja nurgas on Tony Tammiksaar ja Atvars Ozolinš.