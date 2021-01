Selver Tallinn, Pärnu ja TalTech kohtuvad Leedu esiklubiga

Leedu klubi peab ka oma kodumängud Eestis, kohtudes reedel Pärnu Võrkpalliklubi ja pühapäeval Selver Tallinnaga. Laupäeval võõrustab leedukaid TalTech. Publik pole koroonaviiruse leviku takistamiseks mängudele lubatud.

Tabelis on esikohal Saaremaa Võrkpalliklubi 32 punktiga, järgnevad Bigbank Tartu (29 punkti) ja Selver Tallinn (25 punkti). Neljas on 24 punktiga Jekabpilsi Luši, viies 23 punktiga RTU/Robežsardze/Jurmala, kuues 19 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, seitsmes 11 punktiga TalTech.

Et kaks poolprofessionaalset Läti klubi Daugavpils ja Jelgava Biolars pole saanud Lätis kehtivate rangete koroonapiirangute tõttu juba mõnda aega treenida ega mängida ja ei saa seda teha veel niipea, on õhus võimalus, et nendega peetud mängude punktid arvestatakse tabelist maha ja need kaks klubi hooaega ei lõpeta. See muudab aga tabeliseisu tuntavalt.

29.01 kell 18.00 Gargždai Amber-Arlanga vs Pärnu VK

Jaanuari keskel Läti klubidele Jekabpilsile ja RTU-le 0:3 alla jäänud Pärnu vajab peatreener Avo Keele sõnul Amber-Arlanga vastu kindlasti kolme punkti. Viimased kaotused võtab Keel aga enda kraesse. „Jõulude ja aastavahetuse ajal said mängijad kokku üheksa pallivaba päeva. Jõusaalis käidi, aga pallitunnetus kadus ära. Peatreeneri apsakas, tegin sellega suure vea. Meil pole siin selliseid mehi, kes pärast pausi teevad soojenduseks kaks käteringi ja võivad siis uuesti mängima hakata,“ sõnas Keel.

„Aga nüüd oleme jälle treenida saanud ja normaalne rütm on taastunud. Vajame leedukate vastu kindlasti võitu, et põhiturniiri lõpule mõeldes oma seisu parandada,“ lisas peatreener.

30.01 kell 15.00 TalTech vs Gargždai Amber-Arlanga

31.01 kell 14.00 Gargždai Amber-Arlanga vs Selver Tallinn

Selveri peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnul tuleb jätkuvalt tegeleda mitme mängija vigastustega. „Nädalavahetusel tuleb ilmselt koormust seetõttu ka jaotada,“ viitab ta eesootavale kohtumisele.

„Kindlasti läheme me kodusaalis kolme punkti järele. Tabeliseisu kohta on aga raske midagi öelda, sest kui tuleb punktide mahaarvamine, muutub seis kardinaalselt. Seega keskendume me ühele mängule korraga ja tulevikule palju ei mõtle.“