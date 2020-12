Selver nokauteeris Saaremaa. Kas peatreeneri tool lööb kõikuma?

Avamäng võideti Kuressaares 3:0 (23, 18, 21), täna vajati kodusaalis kaht geimi. Kodupubliku rõõmuks võeti need kiiresti ja kindlalt - 25:18 ja 25:20. Teises geimis õnnestus Saaremaal juhtida 10:5 ja 16:14, kuid tänavu servimisega hädas olnud Andrus Raadiku pallinguseeria najal läks Selver mööda ja enam tagasi ei vaadanud.

Sellega oli edasipääseja selge, mäng jätkub, kuid lõpptulemus pole enam nii oluline, treenerid võtsid ka põhimehed välja.

Teises poolfinaalis kohtuvad laupäeval Tallinnas ja pühapäeval Tartus TalTech ja tiitlikaitsja Bigbank.

Huvitav on näha nüüd, kuidas Saaremaa klubi juhid reageerivad. Meenutame, et mullu lõppes Urmas Tali tee Saaremaa peatreenerina just karikasarjas, pärast finaalis Tartult saadud kaotust. Vallandamise ajal oli Saaremaa kaotanud vaid kaks kohtumist. Kui Saaremaa täna Selverile kogu kohtumise kaotab, on see neile sel sügisel juba kolmas kaotus Selverile. Samas siiani on saarlased Ioannis Kalmazidise treeningute ülesehituse ja kõige muuga igati rahul olnud, oleks ootuspärane, et kohe väga drastilisi samme ei järgne. Üritame esimesel võimalusel saada sel teemal klubi esindajate kommentaarid.

Samal ajal sai Pärnu võrkpalliklubi väga hea uudise. Nad juba teatasid, et ei pea detsembri alguses Türgis peetavatele euromängudele sõitmist mõistlikuks ja loobuvad. Kuna Ankara Ziraat Bankasi meeskonnas avastati mitmel mängijal koroonaviirus, siis on nüüd Euroopa võrkpalliliit Türki kavandatud "mulli" mängud edasi lükanud veebruari algusesse. "Mõistlik otsus. Me tahaksime mängida, loodetavasti on see veebruaris võimalik," kommenteeris uue võimaluse saanud Pärnu VK tegevjuht Reio Tilk. Pärnu on vastaste loobumiste tõttu jõudnud ilma platsil käimata juba veerandfinaali, vastaseks tuleb neile Ziraat Bankasi või Küprose klubi Nicosia Omonia.